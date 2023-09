System Shock: l'uscita del remake su console si avvicina

Approdato la scorsa primavera su PC e da noi recensito in questa versione, il remake di System Shock potrebbe presto fare capolino su console.

Le edizioni console del rifacimento a opera di Nightdive Studios sono poco comparse sul sito dell’ESRB, l’ente di classificazione statunitense dei videogiochi in uscita, pertanto è molto probabile che il lancio di System Shock su queste piattaforme sia dietro l’angolo. Il videogioco dovrebbe vedere la luce su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, tuttavia non sappiamo ancora quando.

Speriamo di saperne di più e di ricevere a breve una comunicazione ufficiale dagli sviluppatori.