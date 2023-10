Kevin Afghani è il nuovo doppiatore di Mario e Luigi

Dopo il pensionamento di Charles Martinet, storico doppiatore di Mario e Luigi, in molti si sono chiesti chi abbia preso il suo ruolo come voce dell’iconico duo di personaggi Nintendo. Finalmente abbiamo la risposta a questa domanda: il doppiatore statunitense Kevin Afghani ha infatti rivelato di aver raccolto il testimone, è lui che presta la sua voce a Mario e Luigi in Super Mario Bros. Wonder.

Tramite un messaggio diffuso via social, Afghani si è detto orgoglioso di aver partecipato ai lavori del gioco e ha voluto ringraziare Nintendo per avergli offerto questa opportunità. Da segnalare che il curriculum di Afghani non è particolarmente lungo: in passato ha doppiato solamente Arnold in Genshin Impact e Raditz in Dragon Ball R&R, un progetto fan-made ispirato al franchise di Akira Toriyama.