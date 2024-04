Anche Motive Studio si occuperà di Battlefield

Electrnic Arts ha annunciato la creazione di un nuovo team interno a Motive Studio che si occuperà dello sviluppo di contenuti per Battlefield.

“Abbiamo una visione ambiziosa per abbracciare e sbloccare il vasto potenziale delle battaglie intense e coinvolgenti della serie basate sul gioco di squadra,” si legge nel comunicato. “A tal fine, Motive Studio, i talentuosi sviluppatori noti per il loro lavoro sull’acclamato remake di Dead Space e Star Wars: Squadrons, stanno costruendo un team dedicato a Battlefield presso il loro studio. Siamo estremamente entusiasti di Motive, poiché stanno mettendo a disposizione la loro esperienza con il motore Frostbite e con le narrazioni avvincenti, andando a unirsi a DICE, Criterion e Ripple Effect nella costruzione di un universo di Battlefield attraverso esperienze interconnesse multiplayer e per single player.”

Questo nuovo team sarà guidato da Philippe Ducharme e Roman Campos-Oriola, già director del remake di Dead Space. Viene inoltre precisato che Motive Studio continuerà a lavorare al videogioco di Iron Man annunciato qualche anno fa.