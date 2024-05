Relic firma una partnership con una società di investimenti

Dopo la separazione da SEGA e il conseguente licenziamento di diversi dipendenti, Relic Entertainment ha annunciato di aver firmato una partnership con Emona Capital, una società di investimenti che permetterà allo studio canadese di ritornare alle sue origini.

Secondo quanto riportato da Justin Carter di Game Developer, Emona investirà in Relic per rafforzare il catalogo dello studio di sviluppo, inoltre supporterà il team nel caso in cui questo dovesse fare accordi con dei publisher terzi. “Vediamo un’enorme opportunità per sprigionare il potenziale creativo di Relic come studio indipendente”, ha dichiarato il CEO Justin Dowdeswell. “Il talento, la tecnologia e il track record che abbiamo costruito nel corso degli anni sono per noi un incredibile punto di partenza per questo prossimo capitolo”.

Michael Moriart, un esponente di Emona, ha affermato che c’è “un solido potenziale di crescita nel medio termine per i giochi di strategia. Siamo fermamente convinti che i giochi di strategia rimarranno un segmento importante del settore de videogiochi”.