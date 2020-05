Nuovo Explanation Trailer per Desperados III

THQ Nordic ha rilasciato oggi un nuovo trailer per il suo gioco stealth tattico in tempo reale, nel quale illustra alcune meccaniche di gameplay, come la gestione dei coni visivi, del rumore degli spari o il fiuto dei cani da guardia.

Nell’Explanation Trailer, possiamo osservare l’importanza che sembra ricoprire un po’ tutto l’ambiente in Desperados III, costringendo il giocatore a pianificare con attenzione le proprie mosse.

Ricordiamo che nel nuovo titolo della storica saga potremo comandare cinque Desperados diversi, ognuno con delle proprie caratteristiche peculiari, che dovrebbero avere un deciso impatto sulle possibilità di volta in volta concesse al giocatore.

Desperados III è in uscita il prossimo 16 giugno su PC (tramite Steam), PlayStation 4 e Xbox One.