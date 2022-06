SEGA annuncia HYENAS, il nuovo FPS multiplayer di Creative Assembly

Non era certo un mistero che Creative Assembly stesse lavorando a uno sparatutto in soggettiva, ed è per questo che l’annuncio di HYENAS da parte di SEGA non ci coglie di sorpresa. Questo nuovo FPS sviluppato dagli autori di Total War e Alien Isolation metterà cinque squadre da tre giocatori ciascuna l’una contro l’altra all’interno di mastodontiche navi spaziali. Lo scopo del gioco: raccogliere quanto più loot possibile e avere la meglio sugli avversari.









HYENAS è ambientato in un futuro distopico dove i più ricchi si sono costruiti una nuova vita su Marte, lasciandosi dietro la Terra e tutte le tasse non pagate. Peccato che la tecnologia anti-gravità che ha alimentato il loro viaggio abbia fatto a brandelli il nostro pianeta, lasciando il resto dell’umanità alla deriva in una baraccopoli chiamata “L’Onta”. L’unica cosa che importa ai ricchi è del rarissimo merchandise, cimeli della cultura pop dalla vecchia Terra, che arraffano senza sosta dalle macerie per addobbare le loro regge su Marte.

Ed è proprio vestendo i panni di novelli pirati spaziali che i giocatori si ritroveranno a saccheggiare i vascelli dei ricchi marziani, combinando movimenti rapidi e letali tattiche di combattimento all’interno di zone a gravità zero, padroneggiando l’ambiente circostante per tendere trappole ed eliminare le altre squadre.

“Siamo convinti che la chiave per uno sparatutto moderno e di successo sia capire cosa vogliono i giocatori e quali nuove esperienze di gioco desiderano provare. Sappiamo di avere qualcosa di interessante tra le mani, ma sappiamo anche che si tratta di una grossa scommessa“, ha affermato il produttore esecutivo David Nicholson. “Per poter sfidare i principali titoli dell’industria, dobbiamo ascoltare i giocatori fin dalla loro prima reazione. Se l’idea vi intriga, saremo lieti di accompagnarvi in questo viaggio. È per questo motivo che, in seguito all’annuncio di oggi, lanceremo il primo dei nostri test alpha pubblici.”

HYENAS sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Nel prossimo futuro sarà lanciata una closed alpha su PC: per avere una chance di partecipare basta iscriversi sul sito ufficiale.