Monster Hunter World: Iceborne a quota 4 milioni di copie vendute

Attraverso una nota stampa diffusa nelle scorse ore, Capcom ha reso noto che le vendite di Iceborne, l’ultima espansione di Monster Hunter World, hanno superato quota 4 milioni di copie.

Si tratta di un risultato raggiunto non solo sul versante console, laddove le versioni PS4 e Xbox One sono disponibili dallo scorso settembre, ma anche grazie alla recentissima pubblicazione dell’edizione PC (e della quale trovate la nostra recensione vergata da Simone Rampazzi).

La compagnia di Osaka ha inoltre fatto sapere che le vendite del gioco originale hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 15 milioni di unità piazzate in giro per il mondo, comprendendo sia le copie fisiche che quelle digitali. L’intera serie di Monster Hunter, invece, si attesta su un totale di 61 milioni di copie vendute.

