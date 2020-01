Hearthstone: l'avventura Il Risveglio di Galakrond è disponibile

Blizzard Entertainment ha fatto sapere che il primo capitolo de Il Risveglio di Galakrond, l’ultima avventura single player dell’Anno del Dragon, è ora disponibile su Hearthstone.

Ne Il Risveglio di Galakrond sarà possibile vivere la storia dell’Arcicattivo Rafaam da due punti di vista differenti, affrontando altrettante avventure in una, con carte inedite da aggiungere alla collezione per ogni capitolo. Da notare che la versione della Legione del M.A.L.E. del Capitolo I è gratis per tutti i giocatori e include quattro carte collezionabili come ricompensa.

Eco il calendario di pubblicazione dei prossimi capitoli, sia della Legione del M.A.L.E. che della Lega degli Esploratori:

Capitolo II – 28 gennaio

Capitolo III – 4 febbraio

Capitolo IV – 11 febbraio