The Last of Us: la serie HBO includerà nel cast Ellie, Riley e Tess

HBO ha annunciato che la serie The Last of Us includerà tra i suoi personaggi facce nuove e volti familiari noti ai videogiocatori come Ellie, Riley e Tess.

Non avevamo dubbi sulla presenza di Ellie dato che la serie andrà a replicare il plot del primo capitolo del gioco, e per lo stesso motivo è plausibile anche la partner di Joel, Tess. Confermati anche Marlene, la leader dei Fireflies, e Maria che si unirà al duo una volta raggiunto l’avamposto di Jackson Country. Interessante anche la presenza di Riley, fidanzata di Ellie apparsa nel DLC Left Behind, lasciando quindi intendere l’inclusione di scene flashback ambientate prima della storia narrata nella serie. Lo stesso Neil Druckmann, co-creatore della serie ha confermato tutti questi personaggi all’interno di un Tweet ufficiale sull’account di HBO.

Druckmann ha menzionato inoltre un altro personaggio misterioso non ancora rivelato con un nome di quattro lettere. I fan hanno subito cominciato a fantasticare dando vita ad una serie di ipotesi, tra cui Anna, madre di Ellie, o Dina che tuttavia è parte di The Last of Us Part 2. In quest’ultimo caso potrebbe essere un indizio ad una futura seconda stagione. Alcuni fan teorizzano anche l’inclusione di Laura Bailey, doppiatrice del gioco, all’interno della serie TV.

La serie di The Last of Us prodotta da HBO è ancora nelle prime fasi di realizzazione, quindi per sapere la verità sul personaggio misterioso dovremo attendere ancora un bel po’.

Ricordiamo per l’occasione che The Last of Us Part 2 arriverà su PlayStation 4 il 29 maggio 2020.

And now you have Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, ⬜️⬜️⬜️⬜️, and a few others! 😉 https://t.co/GMozU0TaZE — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 8, 2020