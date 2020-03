Assetto Corsa Competizione sfreccia su console, ecco la data di uscita

505 Games e Kunos Simulazioni hanno annunciato che Assetto Corsa Competizione sta per correre anche su console, svelando la data di uscita delle versioni PS4 e Xbox One.

Le compagnie fanno sapere che gli utenti che prenoteranno in anticipo Assetto Corsa Competizione per PS4 e Xbox One riceveranno in omaggio l’accesso al DLC Intercontinental GT Pack, di recente pubblicazione nella versione PC. Questo DLC espande l’esperienza di Assetto Corsa Competizione grazie all’inclusione del campionato ufficiale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. I giocatori che non prenoteranno Assetto Corsa Competizione potranno comunque acquistare in seguito, entro la fine dell’estate, il DLC Intercontinental GT Pack per PS4 e Xbox One ad un prezzo di € 14,99.

Assetto Corsa Competizione arriverà su console martedì 23 giugno, sia in formato fisico che digitale, al prezzo di € 39,99.