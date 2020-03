Blizzard cancella gli eventi della Overwatch League di marzo e aprile

L’emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus coinvolge anche l’Overwatch League, il circuito professionistico dello sparatutto competitivo targato Blizzard Entertainment. La Casa di Irvine ha infatti deciso di cancellare tutti gli eventi precedentemente previsti per i mesi di marzo e aprile in modo tale da evitare il rischio di contagio tra gli spettatori e gli operatori del circuito.

Blizzard Entertainment precisa che i match si terranno ugualmente ma verranno svolti online e trasmessi in diretta streaming, dunque l’Overwatch League potrà andare avanti.

