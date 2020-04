Death Stranding per PC è stato rinviato, diffusa la nuova data di uscita

Kojima Productions ha reso noto di aver rinviato la pubblicazione della versione PC di Death Stranding a causa della temporanea chiusura dello studio di sviluppo.

La motivazione alla base di questa decisione è la più ovvia: la pandemia di Coronavirus ha costretto il team a lavorare da casa, allungando così i tempi di gestazione della conversione. Per questo motivo la nuova data di uscita è stata fissata al prossimo 14 luglio 2020, e non al 2 giugno come inizialmente previsto.

Condividi con gli amici Inviare