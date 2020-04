Microsoft Flight Simulator: diffusi i requisiti hardware ufficiali

La Casa di Redmond ha annunciato i requisiti hardware ufficiali necessari a far girare Microsoft Flight Simulator su PC, l’ultima incarnazione del celebre simulatore di volo in lavorazione presso Asobo Studio.

La stessa Microsoft ha suddiviso i requisiti in tre categorie: minimi, consigliati e ideali; vediamoli insieme.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 (aggiornamento di novembre 2019)

: Windows 10 (aggiornamento di novembre 2019) Processore : AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460 Scheda video : Radeon RX 570 / Nvidia GTX 770

: Radeon RX 570 / Nvidia GTX 770 VRAM : 2GB

: 2GB RAM : 8GB

: 8GB Spazio su disco : 150GB

: 150GB Velocità di connessione: 5Mbps

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 (aggiornamento di novembre 2019)

: Windows 10 (aggiornamento di novembre 2019) Processore : AMD Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

: AMD Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400 Scheda video : Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970

: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970 VRAM : 4GB

: 4GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio su disco : 150GB

: 150GB Velocità di connessione: 20Mbps

Requisiti ideali

Sistema operativo : Windows 10 (aggiornamento di novembre 2019)

: Windows 10 (aggiornamento di novembre 2019) Processore : AMD Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X

: AMD Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X Scheda video : Radeon VII / Nvidia RTX 2080

: Radeon VII / Nvidia RTX 2080 VRAM : 8GB

: 8GB RAM : 32GB

: 32GB Spazio su disco : 150GB (SSD)

: 150GB (SSD) Velocità di connessione: 50Mbps

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator non ha ancora una data di uscita ufficiale, tuttavia dovrebbe vedere la luce nel corso di quest’anno.