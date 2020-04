Monster Hunter World: rinviato l'aggiornamento di maggio per Iceborne

Capcom ha annunciato che l’aggiornamento di maggio per Monster Hunter World: Iceborne è stato rinviato. Come nel caso dei ritardi più recenti, la pandemia in corso COVID-19 è stata citata come un ostacolo alla produzione.

Parlando su Twitter, Capcom si è scusata per il ritardo del suo prossimo aggiornamento, il quarto rispetto a Monster Hunter World: Iceborne. Anche la registrazione delle colonne sonore francesi, spagnole e italiane è stata influenzata e i messaggi vocali dovrebbero essere stati sostituiti da “registrazioni semplificate”. Nessuna nuova uscita per l’update è stata ancora annunciata.

Monster Hunter World: Iceborne è ora disponibile nella versione 3.5 su PS4, Xbox One e PC.

Fonte