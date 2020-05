Ghost of Tsushima: l'edizione fisica avrà la cover reversibile

Sucker Punch ha fatto sapere che l’edizione fisica di Ghost of Tsushima verrà accompagnata da una cover reversibile.

Lo studio americano ha reso noto su Twitter che ogni versione retail del gioco potrà contare su una doppia copertina: la prima, quella ufficiale, vedrà campeggiare il protagonista Jin, mentre la seconda, quella reversibile, mostrerà la sola maschera del personaggio principale su uno sfondo perlaceo.

Vi ricordiamo che di recente Sony ha annunciato la data di uscita di Ghost of Tsushima, e che questo vedrà la luce in esclusiva su PS4 dal prossimo 17 luglio.

