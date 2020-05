Un'infornata di nuovi giochi su GeForce NOW

Ben 21 nuovi titoli sono da poco sbarcati su GeForce NOW, il servizio in streaming di Nvidia, che si arricchisce di tanti nuovi interessantissimi giochi tra cui l’apprezzato SnowRunner, di cui ci ha parlato nella sua splendida recensione il nostro Stefano, e il divertente Moving Out.

Inoltre, arriva a rendere ancora più pulito il già solido comparto grafico di Control, una nuova tecnologia targata Nvidia: il DLSS 2.0, nuova rete neurale di deep learning che dovrebbe garantire immagini più nitide e dettagliate senza andare a discapito di un solido framerate.

Tra giochi appena aggiuntisi al catalogo di GeForce NOW – che aveva da poco perso il supporto dei titoli 2K Games – vi segnaliamo anche l’immancabile Amnesia: The Dark Descent, la Definitive Edition di Dead Island, THE KING OF FIGHTERS XIII, i primi due S.T.A.L.K.E.R., Assassin’s Creed Brotherhood, Sanctum 2 e Saints Row 2.

Di certo non giochi di primo pelo, ma che faranno comunque gola a chi voglia recuperarli comodamente in streaming o cogliere l’occasione per rigiocarli in in questo nuovo assetto, riscattandoli dai propri store di fiducia.