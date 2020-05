Annunciata l'imminente data d'uscita di Valorant

Riot Games ha da poco annunciato al mondo la data d’uscita del suo popolare sparatutto tattico F2P, che sarà definitivamente disponibile su PC il prossimo 2 giugno. Qui trovate il nostro recente hands-on, mentre su TGM 372 vi abbiamo offerto un’anteprima con intervista.

La Closed Beta di Valorant, che ha raggiunto un successo forse insperato, verrà chiusa il 28 maggio, con gli account che verranno resettati per permettere a tutti gli utenti di ripartire da zero in concomitanza con il lancio ufficiale.

Il publisher ha fatto inoltre sapere come si stia preparando a un massiccio supporto post lancio, avendo già in lavorazione nuovi contenuti, modalità di gioco, agenti e mappe.

Tra i nuovi interventi, Riot Games ha segnalato anche l’apertura di nuovi server di Valorant un po’ in tutto il mondo, di cui ben 2 a presidiare il suolo europeo (a Madrid e Varsavia), di modo da abbattere la latenza ancora non proprio idilliaca in alcune regioni.