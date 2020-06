The Last of Us: Part 2, presto disponibile il pre-load su PS4

In attesa di mettere le mani su The Last of Us: Part 2, chiunque abbia deciso di prenotare la versione digitale sul PSN potrà presto dare il via al pre-load e iniziare a scaricare i file di gioco.

Sony ha infatti reso noto che il pre-load dell’ultima fatica di Naughty Dog partirà il prossimo 12 giugno a mezzanotte, esattamente una settimana prima della data di pubblicazione del gioco.

The Last of Us: Part 2, lo ricordiamo, sarà disponibile in esclusiva su PS4 dal 19 giugno. Per ingannare l’attesa, dunque, vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima vergata da Daniele Cucchiarelli, pubblicata pochi giorni fa.

Condividi con gli amici Inviare