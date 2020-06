In attesa di vedere Ghost of Tsushima sugli scaffali dei negozi, Sony ha confezionato un breve spot TV dal taglio cinematografico che ci dà appuntamento al prossimo 17 luglio.

In quella data, infatti, il nuovo action open world targato Sucker Punch sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4, offrendoci così l’opportunità di vestire i panni virtuali di Jin Sakai, un samurai impegnato a respingere l’invasione mongola dalle coste dell’isola di Tsushima.