Niente microtransazioni in Crash Bandicoot 4, è ufficiale

Un paio di giorni fa abbiamo riportato l’indiscrezioni circa la possibile presenza di microtransazioni all’interno di Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Il rumor è partito dalla pagina del prodotto presente sullo store digitale di Microsoft, dove ancora adesso troviamo l’avviso che il gioco includerà acquisti in-app.

Toys For Bob, il team che sta portando avanti lo sviluppo di Crash Bandicoot 4, è però intervenuto su Twitter per smentire questa voce, affermando che nel gioco non saranno presenti microtransazioni di alcun tipo. In più, gli sviluppatori fanno sapere che le skin Totally Tubular saranno presenti come bonus in tutte le versioni digitali del gioco in uscita su PS4 e Xbox One il prossimo 2 ottobre.

