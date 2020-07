Yakuza Kiwami 2: ecco la data di uscita della versione per Xbox One

SEGA e Microsoft hanno annunciato la data di uscita della versione per Xbox One di Yakuza Kiwami 2, rivelando che il gioco sarà disponibile sulla console della Casa di Redmond a partire dal prossimo 30 luglio.

La compagnia giapponese fa inoltre sapere che il gioco approderà nel catalogo del servizio Xbox Game Pass già dal lancio, così come avvenuto anche con gli altri due capitoli della serie usciti su Xbox One (Yakuza 0 e Yakuza Kiwami). Da notare, infine, che Yakuza Kiwami 2 entrerà a far parte dell’offerta di Xbox Game Pass per PC sempre dal 30 luglio prossimo.

