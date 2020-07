Gamescom 2020: Activision Blizzard, Ubisoft ed EA ci saranno

Come tante altre conferenze anche il Gamescom 2020, il tradizionale evento che si tiene a Colonia, quest’anno avverrà in formato digitale. Una lista completa e ufficiale dei partecipanti ancora non era stata resa nota ma, come riportato da gamingbolt, sembra che un comunicato stampa di Koelnmesse abbia posto rimedio a questa mancanza. Fra le compagnie che prenderanno parte all’evento ci saranno quindi Activision Blizzard, Ubisoft (che di recente ha tenuto il proprio show), Electronic Arts, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Koch Media e Sega Europe.

Com’è da aspettarsi, sono aperte le speculazioni su cosa ciascuna di queste compagnie farà vedere nel corso dell’evento, che avrà luogo dal 27 al 30 agosto: non sembra improbabile che Activision Blizzard porti Diablo 4 a visitare la terra alemanna, e chissà, magari anche le voci su un possibile Call of Duty ambientato nella Guerra Fredda potranno trovare conferma. D’altro canto, Ubisoft forse si concentrerà sui titoli già fatti vedere nel corso dell’ultimo Ubisoft Forward, in particolare Assassin’s Creed: Valhalla e Far Cry 6, mentre non è da escludere che Bethesda mostri qualcosa di più corposo su Deathloop, il titolo Arkane in lavorazione per PlaysStation 5 e PC. Infine, per Bandai Namco questo potrebbe essere il momento buono (e tanto atteso dai fan di Soulcalibur VI) per rivelare se effettivamente sarà Setsuka il prossimo personaggio ad andare a unirsi al roster del picchiaduro 3d medievaleggiante.