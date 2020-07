The Outer Worlds: nuovo annuncio all'orizzonte

Pare che gli sviluppatori di The Outer Worlds stiano preparando qualcosa di nuovo per i malcapitati abitanti del sistema di Alcione. Andando sul sito ufficiale del gioco, infatti, un pop-up ci avviserà di restare sintonizzati per un messaggio speciale da parte di Spacer’s Choice. Il profilo Twitter, poi, ci informa gentilmente che il Consiglio delle Corporazioni ha acquistato parte del sito di The Outer Worlds, quindi possiamo stare sicuri che loro sono coinvolti in qualche modo (e quando mai no?). Resta da vedere di cosa tratterà questo nuovo annuncio: forse un nuovo DLC per la tanto apprezzata ultima fatica di Obsidian? Per la risposta ci sarà da aspettare, probabilmente fino all’Xbox Games Showcase di questo giovedì.

Condividi con gli amici Inviare