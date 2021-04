Halo Infinite: 343 Industries parla della versione PC

Dopo l’annuncio su Xbox Wire di ieri in merito al crossplay e alla crossprogressione per Halo Infinite, 343 Industries si è presa il tempo di preparare un lungo post dedicato proprio alla versione PC del gioco. A parlare di questo argomento sono stati in particolare Jeff Guy e Mike Romero, rispettivamente Producer e Development Lead del gioco. Dopo aver parlato della loro carriera, i due si sono dedicati nello specifico a parlare degli aspetti legati allo sviluppo di questa versione – e di come abbia richiesto, per esempio, di convincere alcuni membri del team più abituati a lavorare su console che sì, funzionalità come il supporto ultrawide sono molto care all’utenza PC.

E a giudicare dagli screenshot allegati, l’opera di convincimento è stata un successo. Possiamo infatti vedere nuove immagini di Halo Infinite riempire pienamente non solo la risoluzione 21:9 ma anche quella 32:9. Sono inoltre state messe in mostra alcune delle opzioni grafiche che saranno presenti nella versione PC; nulla di fuori dall’ordinario, anche se fa ovviamente piacere vedere questo livello di cura per una serie che è sempre stata prerogativa console. Non è stata fatta menzione del ray-tracing, anche se questo non significa che non sarà presente al lancio.

Infine, il trafiletto conclusivo sembra proprio volerci preparare all’arrivo di un nuovo trailer, anche se ci vorrà qualche settimana di pazienza: “Sappiamo che i video valgono almeno 10.000 parole. E la buona notizia è che l’estate, cioè la stagione degli eventi legati ai videogiochi, è proprio dietro l’angolo — e abbiamo grandi piani in programma.” Microsoft è fra gli studi che hanno confermato la loro presenza all’E3 2021: che il palco digitale dell’evento losangelino si riveli un buon momento per tornare a mostrare Halo Infinite?