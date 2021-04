Toys for Bob, lo studio di Crash 4, assegnato a Call of Duty Warzone

Attraverso i suoi canali social, lo studio Toys for Bob ha confermato ufficialmente di essere stato assegnato allo sviluppo di Call of Duty Warzone, e che ofrrirà dunque il suo supporto agli sforzi di Raven Software. Toys for Bob, proprietà di Activision, è di recente salito alla ribalta in seguito al lancio di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nuovo capitolo delle avventure del marsupiale arancione ben ricevuto sia dalla critica che dal pubblico.

Sembra però che la questione non sia finita qui: Nicholas Kole, character designer di Crash 4, ha infatti reso noto come Activision non abbia rinnovato né il suo contratto né quello di tutti quelli con cui lui ha lavorato presso lo studio. Se da un lato Kole è un freelancer, e quindi la sua situazione non è così anormale all’interno dell’industria, dall’altra arriva in seguito a una lunga scia di licenziamenti presso Activision Blizzard.