IO Interactive al lavoro su un gioco fantasy esclusiva Xbox?

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, IO Interactive potrebbe essere al lavoro su un nuovo videogioco prodotto da Microsoft in esclusiva per le piattaforme Xbox (e immaginiamo anche PC). La notizia è trapelata grazie a un report di Windows Central, poi ribattuto e in parte confermato anche dalla redazione di Eurogamer.

Stando ai rumor, questo presunto nuovo titolo dovrebbe essere incentrato su una IP del tutto inedita a tema fantasy. I lavori sarebbero ancora in uno stadio iniziale, tuttavia sembra che il videogioco possa essere ambientato in un vasto mondo medievaleggiante con la possibilità di imbattersi in bestie alate simili a draghi. Lo sviluppo dovrebbe essere portato avanti dalo studio che IO Interactive ha da poco aperto in quel di Barcellona, ma essendo il progetto ancora in uno stadio poco più che embrionale è possibile che molte cose possano cambiare da qui all’eventuale annuncio ufficiale.

Nel frattempo, sappiamo per certo che la compagnia danese è al lavoro su un videogioco a tema 007, di cui ovviamente non vediamo l’ora di saperne di più.

