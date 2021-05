Titanfall 2: al via il free weekend su Steam, durerà fino al 3 maggio

Respawn Entertainment ha deciso di approfittare dell’improvvisa ventata di popolarità di Titanfall 2 per permettere a tutti di provarlo. Lo studio ha infatti annunciato di aver dato il via a un periodo di prova gratuito che durerà per tutto il weekend, fino al 3 maggio alle 19:00. Durante questo periodo, potrete scaricare il gioco tramite Steam e provare tutte le sue modalità, sia quelle multiplayer cooperative e competitive (prevedono il crossplay con Origin) che la campagna singleplayer. Quest’ultima, oltretutto, vi permetterà di venire a conoscere Viper, l’Apex Predator che è anche il padre della nuova leggenda di Apex Legends, e i suoi colleghi Blisk e Ash, anche loro personaggi chiave del battle royale di Respawn.

