Assetto Corsa 2 è in sviluppo, in arrivo uno spin-off mobile

Grazie alla presentazione dei risultati finanziari del gruppo Digital Bros., di cui fa parte anche il publisher 505 Games, veniamo a sapere che Kunos Simulazioni sta lavorando ad Assetto Corsa 2, la cui release è fissata entro un generico 2024.

Digital Bros. e 505 Games fanno inoltre sapere che la serie di Assetto Corsa (che comprende anche l’iterazione Assetto Corsa Competizione realizzata in collaborazione con Blancpain GT Series) è un successo commerciale avendo piazzato un totale di più di 12 milioni di copie, portando nelle casse del publisher ricavi per oltre 66 milioni di euro.

Non è tutto, però, giacché 505 Games svela che è in arrivo anche uno spin-off per dispositivi mobili. Quest’ultimo dovrebbe vedere la luce nel corso dell’estate di quest’anno.

