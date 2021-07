GreedFall: Gold Edition ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Negli ultimi mesi, Spiders si è data da fare per assicurarsi che il suo ultimo gioco di ruolo potesse fare bella figura anche su PS5 e Xbox Series X|S. Il risultato, ora disponibile nei negozi digitali e in versione fisica, è GreedFall: Gold Edition, versione del gioco che presenta grafica in 4K e caricamenti e prestazioni migliorate.











GreedFall: Gold Edition include anche l’espansione The De Vespe Conspiracy, che ci porta in una regione inesplorata di Teer Fradee a svelare una nefasta cospirazione che minaccia l’equilibro del potere e si cela dietro una rete di bugie, manipolazioni e segreti.