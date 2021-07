World of Warcraft: Shadowlands, Catene del Dominio ora disponibile

È finalmente disponibile l’aggiornamento Catene del Dominio per World of Warcraft: Shadowlands, una sostanziosa patch che aggiungerà una moltitudine di nuovo contenuto al MMORPG di Blizzard. Al lancio si associa anche un trailer di presentazione, ma come al solito occhio agli spoiler se siete ancora ai vostri primi passi nelle Terretetre.











Una volta scaricato l’aggiornamento Catene del Dominio, le novità che potremo trovare su World of Warcraft: Shadowlands includono:

La nuova area di Korthia , trascinata dal Carceriere nella Fauce; includerà nuove missioni e segreti.

, trascinata dal Carceriere nella Fauce; includerà nuove missioni e segreti. L’incursione Sanctum del Dominio , che ci porterà a salire sulla cima di Torgast e affrontare i suoi 10 boss, per arrivare allo scontro finale con Sylvanas Ventolesto in persona.

, che ci porterà a salire sulla cima di Torgast e affrontare i suoi 10 boss, per arrivare allo scontro finale con Sylvanas Ventolesto in persona. La nuova mega-spedizione Tazavesh, il Bazar Celato , nel corso della quale scopriremo le merci esotiche del Bazar degli Alienatori, per poi intraprendere un rischioso assalto che coinvolgerà potenti manufatti di Azeroth.

, nel corso della quale scopriremo le merci esotiche del Bazar degli Alienatori, per poi intraprendere un rischioso assalto che coinvolgerà potenti manufatti di Azeroth. Il volo nelle Terretetre , permesso nelle quattro zone delle Congreghe.

, permesso nelle quattro zone delle Congreghe. Tanto altro ancora, fra la Stagione 2 di Shadowlands e molteplici aggiornamenti minori.

Di seguito potete trovare alcuni screenshot tratti dal nuovo aggiornamento.