Tencent sarebbe in procinto di acquisire Crytek

Secondo quanto rivelato da Julian Röpcke, giornalista della testata tedesca BILD, Tencent starebbe per acquisire Crytek, lo studio teutonico che ha dato i natali alla serie Crysis e che ha sviluppato il CryEngine.

Röpcke spiega che il colosso cinese sarebbe pronto a investire oltre 300 milioni di euro nello studio di sviluppo con sede a Francoforte tramite un’apposita sussidiaria europea. Non è un mistero che Crytek stia discutendo con alcuni potenziali acquirenti, ma è comunque la prima volta che viene fatto il nome di Tencent.

Tra l’altro, nell’ultimo periodo la holding cinese ha effettuato diversi investimenti in studi europei, tra cui Yager, Remedy Entertainment e Bohemia interactive, dunque la possibilità che possa acquisire Crytek è tutt’altro che remota. Rimaniamo comunque in attesa di eventuali conferme (o smentite).

