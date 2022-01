Square ha altri progetti legati a Final Fantasy VII in cantiere

In occasione del venticinquesimo anniversario di Final Fantasy VII, Square Enix ha passato la parola a Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, entrambi figure centrali sia del titolo originale che del recente remake. I due hanno sottolineato quanto significhi per loro il fatto che il settimo capitolo della serie di JRPG sia ancora così popolare a un quarto di secolo di distanza, ringraziando i fan per tutto l’affetto mostrato.

Non è mancato nemmeno uno sguardo al futuro. Oltre a Final Fantasy VII Remake, del quale sono in previsione altri due capitoli, nel corso degli ultimi mesi Square Enix ha anche rivelato The First Soldier, spin-off battle royale per smartphone, ed Ever Crisis, riedizione episodica dell’originale sempre per iOS e Android. Ma sembra che il publisher giapponese abbia anche altro in mente. “In futuro arriveranno ancora altri progetti legati a FFVII, che hanno preso il via dopo il remake”, ha dichiarato Tetsuya Nomura. Che un bel seguito di Dirge of Cerberus sia in programma? Stiamo scherzando, tranquilli.