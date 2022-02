Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sarà rivelato quest'anno

A due anni di distanza dalla prima parte delle nuove avventure di Cloud e compagni, pare che stia per avvicinarsi il momento in cui potremo finalmente venire a saperne di più su Final Fantasy 7 Remake Parte 2. A poca distanza dal messaggio di celebrazione per il 25° anniversario del gioco, il producer Yoshinori Kitase ha infatti fornito ulteriori dettagli su questo nuovo capitolo del remake, come segnalato da VGC. Anche se in realtà quanto da lui detto è piuttosto vago: “quest’anno ci saranno altre informazioni, se ci riusciamo”.

Per chiarire ciò che intendeva, Kitase ha poi aggiunto: “Abbiamo appena dato il via al venticinquesimo anniversario di Final Fantasy 7, vogliamo celebrare e caricare di entusiasmo i nostri fan, dunque entro i prossimi mesi vogliamo condividere nuove informazioni.” Non stupisce che Yoshinori Kitase abbia preferito rimanere sul vago. Già a metà 2020 aveva infatti fatto sapere che i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 2 avevano subito rallentamenti a causa della pandemia, e non dubitiamo che il team di sviluppo voglia assicurarsi che questo nuovo capitolo riesca a mantenere e superare gli altissimi livelli di qualità raggiunti dal predecessore. Attenderemo con pazienza.