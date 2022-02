Call of Duty: Vanguard e Warzone, ecco il gameplay della Stagione 2

A poca distanza dal video di presentazione della storia della Stagione 2 di Call of Duty: Vanguard e Warzone, arriva anche il video dedicato alle novità del gameplay. Se siete fan di mezzi corazzati di vario tipo questa sarà decisamente la stagione perfetta per voi, visto che sono in arrivo bombardieri pesanti, trasporti ricoperti da spesse corazze e naturalmente anche carri armati pilotabili.









Naturalmente, la Stagione 2 vede anche l’arrivo su Call of Duty: Vanguard e Warzone di tre nuovi operatori. Richiamati dal capitano Butcher per una missione dall’importanza critica, Anna Drake, Thomas Bolt e Gustavo Dos Santos sono i tre membri della squadra d’elitè Task Force Yeti, e saranno disponibili assieme a tutte le altre novità di questa nuova stagione a partire dal 14 febbraio. Potete trovare ulteriori dettagli su questo trio di soldati scelti sul sito ufficiale.