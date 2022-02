Total War: Warhammer 3 in arrivo su Xbox Game Pass

Arriva una nuova carrellata di titoli per l’Xbox Game Pass, come da tradizione introdotta tramite annuncio su Xbox Wire. Il titolo di punta di questa seconda metà di febbraio sarà indubbiamente Total War: Warhammer 3, che come già rivelato da qualche tempo farà parte del servizio a sottoscrizione fino dal suo day one; a proposito, al nostro Daniele Dolce l’ultima fatica di Creative Assembly è piaciuta un sacco, quindi assicuratevi di fare un salto a leggere la sua recensione. Per il resto, agli appassionati di football americano non dispiacerà sicuramente l’arrivo di Madden NFL 22, sia su console che su PC. Interessante anche veder fare la sua apparizione Alice: Madness Returns, per il quale è stata di recente annunciata una serie TV. Ecco la lista completa di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi giorni:

Mass Effect Legendary Edition (Cloud, tramite EA Play) – Disponibile da oggi

(Cloud, tramite EA Play) – Disponibile da oggi Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 17 febbraio

(Xbox One) – 17 febbraio Madden NFL 22 (Console e PC, tramite EA Play) – 17 febbraio

(Console e PC, tramite EA Play) – 17 febbraio Total War: Warhammer III (PC) – 17 febbraio

(PC) – 17 febbraio Roboquest (PC; Game Preview) – 22 febbraio

(PC; Game Preview) – 22 febbraio Galactic Civilizations III (PC) – 24 febbraio

(PC) – 24 febbraio Super Mega Baseball 3 (Console; tramite EA Play) – 24 febbraio



(Console; tramite EA Play) – 24 febbraio Alice: Madness Returns (PC; tramite EA Play) – 28 febbraio