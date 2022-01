American McGee's Alice diventerà una serie TV

Negli ultimi tempi, sono molte le serie di videogiochi che hanno ricevuto un adattamento su piccolo schermo; è il caso, per esempio, di Castlevania, League of Legends e Halo. Se c’è un franchise che forse non ci saremmo aspettati di vedere ripescato, però, è American McGee’s Alice, per il quale come segnalato da Hollywood Reporter è in programma una serie TV che vedrà David Hayter nel ruolo di showrunner. Intendiamoci, la nostra sorpresa ha più a che fare con l’assenza di nuovi giochi ormai dal 2011 che non con la qualità dell’ambientazione: la reinvenzione distorta del mondo da fiaba di Lewis Carroll è infatti decisamente affascinante, e non ci dispiace affatto l’idea di un suo ritorno.

Le informazioni su questo progetto sono attualmente limitate; come già accennato, si sa unicamente che lo showrunner sarà David Hayter, già noto per il suo ruolo come doppiatore di Snake in Metal Gear Solid e come scrittore per X-Men, X-Men 2 e Watchmen. “Sono più che entusiasta di poter portare questo mondo di follia e meraviglia a spettatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Hayter. Nel frattempo