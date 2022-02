Marvel's Avengers: in arrivo cambiamenti alla fase di leveling

A dispetto di un tumultuoso periodo post-lancio, sembra che Crystal Dynamics non manchi di buona volontà quando si tratta di Marvel’s Avengers. L’aggiornamento di febbraio, se da un lato ci informa che per una roadmap dovremo portare ancora un po’ di pazienza, dall’altro offre una buona prospettiva dei piani per la Patch 2.3, attualmente in lavorazione presso lo studio di sviluppo. L’aspetto più importante sembra essere il rework del War Table e del sistema di selezione delle missioni. A spiegare il perché di questa decisione ci pensa proprio Crystal Dynamics: “Il nostro obiettivo principale è migliorare il ritmo di gioco per i nuovi giocatori, così da ridurre la frustrazione nella fase di leveling. Un’esperienza più organizzata e meglio indirizzata porterà anche a una riserva di giocatori più ampia per il matchmaking ai livelli più alti”, cercando così di porre un argine a un problema presente da tempo, almeno su PC.

Questa non sarà però l’unica modifica in arrivo su Marvel’s Avengers con la Patch 2.3. Crystal Dynamics intende anche dare un’occhiata al sistema di equipaggiamento e ai perk, assicurando così una maggiore varietà di build; inoltre, le ricompense settimanali dei Mega-Hives non saranno più limite a una per account, ma ad una per eroe.