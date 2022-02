Elden Ring torna a mostrarsi in un lungo video sulle meccaniche di gioco

Mancano pochissimi giorni all’uscita di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware che vede Hidetaka Miyazaki collaborare con lo scrittore George R.R. Martin, ed è per questo che Bandai Namco ha voluto pubblicare un lungo video che illustra in maniera piuttosto approfondita le meccaniche di questo attesissimo action RPG open world.









Il filmato che trovate qui in alto mette in risalto non soltanto le dinamiche di combattimento, ma anche la personalizzazione del protagonista sia sul versante estetico che su quello delle capacità marziali. Non manca una sezione sull’esplorazione in sella al fido destriero e un’altra sui personaggi che avremo modo di incontrare nell’Interregno.

Mentre vi ricordiamo che potete ingannare l’attesa leggendo la nostra ultima anteprima vergata dalla sapiente Erica Mura, ribadiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.