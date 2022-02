Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, ecco il trailer animato

Fra i tanti giochi ambientati nel Tetro Millennio, uno di quelli che attirano di più l’attenzione degli appassionati redazionali è sicuramente Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, il nuovo sparatutto 2D dei creatori di Guns, Gore & Cannoli. Il gioco in questione ci mette nei panni di un Orko impegnato a fare quello che gli Orki sanno fare meglio, cioè un sacco di bailamme, e ha di recente ricevuto un nuovo trailer animato.









Se già questo è bastato a incuriosirvi, sappiate che Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef ha anche ricevuto una demo come parte della Steam Next Fest, quindi se volete provarlo vi basta anadare sulla sua pagina del negozio. Il nostro Daniele Dolce ha potuto provarla in anticipo, e ne è rimasto decisamente molto soddisfatto.