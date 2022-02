Assetto Corsa Competizione disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

Il publisher 505 Games ha reso disponibile da oggi le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Assetto Corsa Competizione, il videogioco di corse automobilistiche targato Kunos Simulazioni.

Approfittando dell’hardware delle console next-gen (ormai current da un po’), il gioco può contare su una maggiore fedeltà visiva offrendo un’esperienza in 4K/60FPS. Non è tutto perché i piloti più competitivi possono testare il loro valore contro un massimo di 30 giocatori, grazie all’aumento di griglie di partenza con le console next-gen,

Disponibile da oggi in formato digitale, e gratuito per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One, Assetto Corsa Competizione sarà disponibile da domani in versione fisica sempre per PS5 e Xbox Series X|S.

