Gran Turismo 7: uno spot televisivo mette in mostra la grafica del gioco

Polyphony Digital e Sony hanno di recentepubblicato uno spot televisivo per Gran Turismo 7. Il video, che dura appena una trentina di secondi, fa però un ottimo lavoro nel mettere in mostra la notevole qualità visiva dell’ultima creazione dello studio giapponese. Certo, occhio a non distrarvi in gara, eh, che i vostri avversari non staranno mica lì con la bocca aperta!









Se questo breve video non è bastato a saziare la vostra curiosità, sappiate che qualche giorno fa PlayStation ha anche pubblicato un lungo deep dive che si sofferma più nel dettaglio sulle varie caratteristiche del gioco. Il lancio di Gran Turismo 7, invece, è previsto per il 4 marzo, in esclusiva su PS4 e PS5.