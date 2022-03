Ubisoft Massive perde definitivamente il suo managing director

Dopo essersi preso una pausa sabbatica la scorsa estate, il managing director di Ubisoft Massive David Polfeldt ha deciso di non ritornare più nell’organico della compagnia transalpina, e dunque nello studio svedese. L’aspettativa di sei mesi di Polfeldt sarebbe ormai in scadenza, tuttavia, stando a quanto riportato da VGC, avrebbe dato le dimissioni all’inizio dell’anno in corso.

Secondo alcune indiscrezioni, Polfeldt non si troverebbe più a suo agio in Ubisoft Massive a causa della crescita repentina dello studio da lui diretto fino a pochi mesi fa, per questo sarebbe pronto ad andare “ovunque lo porti il vento”.

Staremo a vedere chi si ritroverà a guidare il team svedese d’ora in poi, e quali altre iniziative coinvolgeranno David Polfeldt in futuro.

