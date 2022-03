Elden Ring: George Martin dice la sua in merito ai nomi dei personaggi

Non è certo un mistero che intorno a Elden Ring, la nuova creazione di From Software, ci sia davvero tanto da dire e di cui discutere. Uno dei temi più bizzarri, però, riguarda i nomi scelti per molti dei personaggi secondari. Alcuni giocatori si sono infatti accorti che tutti i nemici più importanti del gioco, i cosiddetti Araldi del Frammento, hanno un nome che inizia per G, R o M. Inevitabilmente, subito il pensiero è andato a George R. R. Martin, che ha collaborato alla stesura dell’ambientazione del gioco, ed è emersa la tesi che abbia voluto nascondere le sue iniziali in questo modo.

Evidentemente, la questione deve essere giunta anche alle orecchie dell’autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che ha voluto dire la sua in proposito sul suo blog personale. “C’è questa strana storia sull’internet secondo cui avrei ‘nascosto’ le mie iniziali in Elden Ring perché… alcuni personaggi hanno nomi che iniziano con R, G ed M. E la mia risposta è ‘Cosa? Sul serio?’. È la prima volta che ne sento parlare. Scrivo storie dal 1971, e credo di aver assegnato ai miei personaggi nomi che iniziassero con R e G ed M fin dall’inizio. E con le altre 23 lettere dell’alfabeto. […] Sul serio, perché dovrei nascondere il mio nome dentro il gioco? Il mio nome è proprio lì SUL gioco, come uno dei suoi creatori”, ha concluso George Martin. Il ragionamento ha perfettamente senso, ma a noi la coincidenza continua a sembrare sospetta. Che ci sia lo zampino di Miyazaki?