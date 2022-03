Farming Simulator 22: disponibile il DLC Antonio Carraro Pack

Annunciato esattamente un mese fa, è ora disponibile il DLC Antonio Carraro Pack per Farming Simulator 22. In vendita a 9,99€, questo contenuto aggiuntivo include dieci mezzi agricoli dello storico produttore italiano, che possiamo vedere al lavoro nel trailer dedicato.









I trattori Antonio Carraro permettono ai giocatori di operare con estrema manovrabilità in condizioni di pendenze ripide e spazi stretti, e sono perfetti per la raccolta di uva e olive, due dei nuovi raccolti disponibili in Farming Simulator 22. Grazie al raggio di sterzata molto corto, all’ottima visibilità su tutti i lati e ai sedili di guida reversibili, sono mezzi che faciliteranno di molto la vita degli aspiranti contadini. Fra i veicoli inclusi nel pack, possiamo trovare il trattore cingolato articolato reversibile MACH 4 R e il MACH 2 R, il classico SuperTigre 635, il TTR 7600 Infinity, TGF 10900 R, TONY 10900 SR / TR / TTR, il TTR 4400 e il Tigrecar 3200.