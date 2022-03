EA Sports PGA Tour rinviato alla primavera del 2023

Inizialmente previsto nel corso della primavera di quest’anno, il lancio di EA Sports PGA Tour è stato rinviato di un anno: ora la pubblicazione del videogioco di golf targato Electronic Arts è slittata allo stesso periodo del 2023.

Dopo aver stretto una partnership con PGA of America lo scorso anno, Electronic Arts ha immediatamente dato il via ai lavori sul videogioco, che però stanno procedendo a rilento rispetto alla tabella di marcia iniziale. EA Sports spiega che il prossimo PGA Tour sarà l’unico titolo che presenterà tutti e quattro i maggiori tornei di golf: il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e l’Open Championship. Inoltre saranno presenti anche il The Players Championship, i FedExCup Playoffs e l’Amundi Evian Championship.

Infine, il gioco sarà sviluppato utilizzando il Frostbyte Engine per garantire massima fedeltà grafica e realismo. EA Sports PGA Tour sarà dunque disponibile l’anno prossimo su PS5 e Xbox Series X|S; per ora non è stata annunciata alcuna versione PC.

