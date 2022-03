Gran Turismo 7: Polyphony si scusa per le microtransazioni

Se dal punto di vista di tecnica e gameplay Gran Turismo 7 è un più che degno capitolo della serie, dall’altra il sistema di microtransazioni del titolo ha ricevuto dure critiche, dovute all’esiguità delle ricompense in crediti di gioco offerte dagli eventi. Per rispondere alla questione, il presidente di Polyphony Digital Kazunori Yamauchi è intervenuto sul PlayStation Blog, scusandosi e chiarendo che le voci dei giocatori non sono rimaste inascoltate.

Per cercare di rimediare, Yamauchi ha promesso che tutti i giocatori riceveranno un milione di crediti di gioco; vale la pena tenere presente che questa ricompensa è valida solo per chi già possiede Gran Turismo 7, e che per riscuotere questi crediti sarà necessario accedere al gioco prima del 25 aprile. Questo non sarà in ogni caso l’unico intervento in programma da parte di Polyphony Digital. Kazunori Yamauchi ha infatti anticipato l’arrivo di un patch correttiva, previsto per i primi giorni di aprile. All’interno di questa patch troveremo:

Aumento delle ricompense negli eventi della seconda metà dei Circuiti mondiali di circa il 100% in media.

Aggiunta di ricompense elevate per il superamento del Circuit Experience in tutti i risultati Oro/Tutti i risultati Bronzo.

Aumento delle ricompense nelle Gare online.

Inclusione di un totale di otto nuovi eventi Gara di resistenza di un’ora nelle Missioni. Anche questi avranno impostazioni di ricompensa più alte.

Aumento del limite massimo di crediti non pagati nei portafogli dei giocatori da 20M Cr. a 100M Cr.

Aumento della quantità di auto usate e Leggendarie in offerta in qualsiasi momento.

Oltre a queste modifiche al sistema di microtransazioni e ricompense, le patch in arrivo aggiungeranno anche altre auto e layout dei percorsi. Kazunori Yamauchi ha anche anticipato alcuni dei cambiamenti e novità che arriveranno su Gran Turismo 7 più a lungo termine:

Aumento del valore del payout dei premi a tempo limitato man mano che ci sviluppiamo come servizio live.

Ulteriori aggiunte di eventi nel Circuito mondiale.

Aggiunta di gare di resistenza alle missioni, incluse quelle di 24 ore.

Aggiunta delle prove a tempo online e assegnazione dei premi in base alla differenza tra il tempo del giocatore e quello del primo classificato.

Rendere possibile la vendita delle auto.