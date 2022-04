PlayStation Studios: ulteriori acquisizioni in programma secondo Jim Ryan

Pare che Sony abbia intenzione di effettuare altre acquisizioni in futuro, perlomeno stando a quanto dichiarato da Jim Ryan, il CEO della divisione PlayStation.

Ryan è intervenuto nell’ultimo episodio del podcast ufficiale PlayStation dichiarando che i PlayStation Studios continueranno a ingrandirsi in futuro, e che vi sono altre acquisizioni in programma.

“Stiamo facendo crescere i nostri studi in maniera organica e stiamo crescendo attraverso acquisizioni,” ha affermato Ryan. “Abbiamo acquisito cinque studi nel corso del 2021, stiamo finalizzando l’acquisizione di Bungie e ne abbiamo altre in programma. Stiamo entrando in un circolo virtuoso dove il successo porta a ulteriore successo.”

Tra l’altro pochi giorni fa è stata annunciata anche l’acquisizione di Haven Studios, la realtà fondata da Jade Raymond.

