PlayStation annuncia l'acquisizione di Haven Studios

PlayStation ha da poco annunciato l’acquisizione di Haven Studios, realtà fondata da Jade Raymond esattamente un anno fa. Già allora lo studio aveva annunciato di avere in cantiere un videogioco per console Sony, che l’annuncio odierno presenta come “un’esperienza multiplayer moderna che unisce i giocatori in modo positivo e ricco di significato”. Vale la pena tenere presente che nel corso degli ultimi mesi il publisher giapponese ha fatto vari passi per rafforzare la sua presenza nel comparto multigiocatore, fra i quali i più significativi sono l’acquisizione di Bungie e quella del torneo di picchiaduro Evolution Championship Series (EVO).

Haven Studios rappresenterà inoltre il primo studio di PlayStation in Canada, e in particolare in quel di Montreal, realtà molto florida per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi. A proposito dell’acquisizione, Jade Raymond ha dichiarato: “[PlayStation] ci ha dato l’opportunità e il coraggio di cui avevamo bisogno per dare vita alla nostra visione, e rendere realtà i nostri sogni. Non potremmo essere più entusiasti di questa opportunità di rafforzare la nostra partership.” Ha inoltre sottolineato l’importanza di poter lavorare a stretto contatto con gli altri studi first party di Sony: “Non vediamo l’ora di poter imparare da questi studio di prima categoria, oltre che dagli eccezionali team creativi, tecnologici e di marketing la cui esperienza ci aiuterà a consegnare giochi ancora migliori agli appassionati.”