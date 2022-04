The Great Ace Attorney Chronicles: le vendite superano il mezzo milione

Buoni risultati per The Great Ace Attorney Chronicles. Come rivelato poche ora fa da Capcom, la raccolta delle due avventure di Ryunosuke Naruhodo ha superato quota mezzo milione di copie vendute. Forse a qualcuno questa cifra potrà sembrare non così impressionante, se paragonata ad altre; ma va tenuto presente che quello dei giochi investigativi è un genere di nicchia, il che rende il traguardo raggiunto particolarmente significativo.

Ricordiamo che The Great Ace Attorney Chronicles include due giochi mai rilasciati prima sul mercato occidentale, e che offrono dieci casi totali ambientati fra il Giappone e l’Inghilterra dell’Ottocento. Potete trovare altri dettagli nella recensione di Marco Ravetto.