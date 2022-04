World of Warcraft: Dragonflight annunciata, ecco il trailer cinematografico

Blizzard ha da poco presentato la nuova espansione del suo popolare MMORPG. Come intuibile dal suo nome, World of Warcraft: Dragonflight metterà i draghi al centro della narrativa, che ci viene presentata tramite il consueto (e, lasciatecelo dire, sempre ben apprezzato) trailer cinematofrafico. Al suo interno, possiamo vedere spezzoni della storia di questi dominatori dei cieli, e il loro ritorno al mondo contemporaneo – naturalmente, per fare fronte a una nuova minaccia. Assieme ai draghi sono tornati anche alcuni loro antichi rivali: una potente razza di giganti dai poteri elementali.









Toccherà ai nostri eroi viaggiare verso le Isole dei Draghi e aiutare Alexstraza e compagnia bella a salvare la giornata. E a proposito dei nostri personaggi, World of Warcraft: Dragonflight introdurrà una nuova razza, i Dracthyr, e una classe ad essi esclusivamente associata, l’Evocatore. Verrà inoltre introdotto il Volo Draconico: se avete mai sognato diventare cavalcadraghi e solcare i cieli a bordo di una di queste possenti creature, questa è l’espansione giusta per voi; tanto più che i drachi (sì, con la c) permetteranno la personalizzazione, con migliaia di combinazioni possibili.

World of Warcraft: Dragonflight non ha ancora una data d’uscita, ma Blizzard ha anticipato che nel corso delle prossime settimane farà sapere quando prenderà il via l’alpha. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale.